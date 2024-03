Per la Primavera Chieri si riempie dei colori di 4.500 tulipani

A Chieri stanno cominciando a fiorire i preziosi tulipani donati dalla contessa Consolata Pralormo, ideatrice della manifestazione floreale di rilevanza internazionale Messer Tulipano giunta alla XXIV edizione ed in programma dal 30 marzo al 1° maggio 2024.

Si rinnova in questo modo, per il quinto anno consecutivo, la collaborazione tra il Comune di Chieri e il Castello di Pralormo per valorizzare e “donare bellezza”, un privilegio di cui godono solo altre tre città: Torino, Cuneo e Alba.

E così fra pochi giorni 4.500 tulipani della collezione di Messer Tulipano creeranno un meraviglioso effetto scenico nel giardino “Cardinal Martini” in piazza Cavour e nell’aiuola antistante la Biblioteca civica. Circa duecento bulbi, inoltre, sono stati piantati negli spazi verdi del condominio di edilizia sociale di via Monti, nell’ambito di un progetto di riqualificazione gestito dalla Cooperativa Valdocco e dall’Associazione Gionchetto.

I chieresi dunque potranno passeggiare e apprezzare i tulipani fioriti, per poi poterli ammirare anche al Castello di Pralormo dove ne vengono piantati più di 100.000, rinnovati ogni anno sia nelle varietà, sia nei colori.

«Siamo davvero grati alla Contessa Consolata di Pralormo per aver voluto coinvolgere la città di Chieri in quel meraviglioso evento che è Messer Tulipano - dichiara l’assessora alla Cultura Antonella Giordano - Ma non solo tulipani: sono molto contenta di annunciare che la nostra collaborazione con la Contessa di Pralormo ha fatto in modo che quest’anno sarà possibile ammirare un po’ di Chieri anche a Pralormo, nella mostra tematica la CARTA che sarà allestita nell’Orangerie del Castello. Nella sezione moda saranno esposti due originalissimi abiti di carta dell’artista chierese Norma Carpignano: uno realizzato con le pagine pieghettate del giornale “Il Sole 24 Ore’’ e uno, un tutù da ballerina, fatto con le bustine di tisane di malva. Una bella occasione per valorizzare Chieri e gli artisti del nostro territorio».

Tutte le info su www.castellodipralormo.com