Successo per la prima tappa della Deejay Ten a Torino: oltre 12 mila persone di corsa da piazza Castello al Parco del Valentino

Grande successo per la tappa di apertura delle Deejay Ten 2024, la corsa non agonistica ideata da Linus anche quest’anno inaugurata dal capoluogo piemontese.

Sono state 12.000 le persone di tutte le età e capacità atletica che hanno colorato le vie della città indossando le maglie rosse e bianche firmate Radio Deejay e il pettorale. Insieme a Linus tutti i partecipanti hanno percorso le strade del centro cittadino partendo questa mattina dalle ore 9 da una Piazza Castello gremita di gente per vivere un grande momento di condivisione all’insegna dello sport e del divertimento in compagnia degli speaker di Radio Deejay.

A dare il via alla corsa, per entrambi i percorsi da 10 e 5 km (il primo rivolto ai superiori di 16 anni, il secondo accessibile a chiunque), Linus, insieme al Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e alcune delle voci più amate del mondo Deejay, come Matteo Curti, Vic, Gianluca Gazzoli, Nikki e Diego Passoni.

La grande fiumana colorata, dopo aver superato lo start, ha attraversato i Giardini Reali e poi all’ombra della Mole ha percorso corso San Maurizio, via Giovanni Francesco Napione e corso Regina Margherita per poi raggiungere il Po, dove gli iscritti ai 5 km hanno deviato per piazza Vittorio Veneto per dirigersi al traguardo sempre in piazza Castello, tramite via Principe Amedeo e via Roma; mentre coloro che hanno percorso i 10 km hanno attraverso poi il Ponte Regina Margherita per tornare sulla sponda originaria dal Ponte Isabella e, dopo aver attraversato corso Casale e Corso Moncalieri, hanno proseguito costeggiando Parco del Valentino, su corso Federico Sclopis, via Francesco Petrarca e il controviale di corso Massimo d’Azeglio, e il Lungo Po Armando Diaz ritornando in piazza Castello attraverso il tratto finale in comune col percorso più breve.

Tanta musica e intrattenimento ieri e questa mattina al Deejay Village, posizionato in Piazza Vittorio Veneto, luogo dove è stato possibile richiedere informazioni, ritirare i pettorali e la maglia, ma anche assistere ai divertenti momenti con gli speaker Diego Passoni, Vic e Gianluca Gazzoli, prepararsi alla corsa a ritmo di musica con il riscaldamento muscolare dal palco centrale e partecipare alle svariate attività proposte agli stand degli sponsor.

Dopo la prima tappa di Torino, la Deejay Ten 2024 proseguirà poi a Bari il 21 aprile, a Viareggio il 5 maggio, a Treviso il 19 maggio e si concluderà a Milano il 13 ottobre.