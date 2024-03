15 ore dedicate al Pianeta. A Torino il 20 aprile la "Giornata della Terra"

Al Teatro Romano alle 17.30 interverrà la virologa Ilaria Capua in duo con Lodo Guenzi de "Lo Stato Sociale" . A seguire la struttura si illuminerà di centinaia di candele per il concerto del pianista della "natura" Alessandro Martire, che ha composto una sinfonia dedicata alla terra.

Al termine della giornata, quando la Mole si illuminerà completamente di verde, si accenderanno anche i riflettori in Piazzetta Reale per lanciare con ancora più forza il messaggio "Proteggiamo il Pianeta perché non abbiamo un Pianeta B'. Spazio poi alla musica, con un live sotto la direzione artistica di Alessandro Rocchetti.