Eredità Agnelli: respinto il ricorso degli Ekann, il Riesame conferma il sequestro disposto dalla procura

Il tribunale del Riesame di Torino ha confermato il provvedimento di sequestro dei materiali, cartacei e digitali, operato dalla procura di Torino lo scorso 6 marzo nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli. E’ stato dunque rigettato il ricorso presentato dai legali dei fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra, e di Gianluca Ferrero.

Respinto il ricorso degli Elkann

I legali avevano presentato il secondo ricorso contro il risequestro disposto dai pm dopo che il tribunale del riesame, in occasione del primo sequestro, lo scorso 7 febbraio, aveva disposto la restituzione di parte del materiale sequestrato, oltre a documenti anche device, pc e telefonini. I magistrati che indagano sull’eredità di Marella Caracciolo ipotizzano la residenza fittizia della vedova dell’Avvocato in Svizzera e una conseguente evasione fiscale. Con il sequestro disposto il 6 marzo scorso la procura aveva ampliato il numero delle persone indagate e inserito nuovi reati.

I legali: "Valuteremo il ricorso"

“Siamo naturalmente delusi dalla decisione del Tribunale e rimaniamo convinti della solidità degli argomenti giuridici che abbiamo sostenuto. Attendiamo comunque il deposito delle motivazioni per decidere se presentare ricorso per Cassazione”. Così in una nota gli avvocati Paolo Siniscalchi, Federico Cecconi e Carlo Re che assistono John, Lapo e Ginevra Elkann.