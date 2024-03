Aprire un centro fitness: perché è il momento di farlo ora e in franchising

Nonostante il periodo pandemico sembrava aver messo in ginocchio il mercato dei centri fitness, oggi il settore pare essersi ripreso alla grande. Già all'inizio del 2023, secondo il presidente di Assofitness, Luca Bettini, le palestre hanno cominciato a riempirsi di nuovi iscritti, raggiungendo solo nel mercato italiano i 5000 club e oltre i 5 milioni di iscritti. Le previsioni relative ai prossimi anni sono più che positive: si parla infatti di un'ulteriore crescita, soprattutto data la grande attenzione che, ora più che mai, le persone hanno sul proprio benessere.

Chi sta pensando di lanciarsi in una nuova avventura a tema fitness, dato il momento favorevole, non può che prendere la palla al balzo e iniziare a concretizzare proprio adesso il proprio sogno. Come farlo? Il franchising è una possibilità.

Perché aprire una palestra in franchising

Aprire una palestra in franchising significa evitare di partire da zero e affrontare tutti i costi, talvolta proibitivi, che un progetto di questa portata può richiedere. Inoltre, avviando un centro ex novo oltre alle spese bisogna anche fronteggiare la concorrenza, farsi un nome, attirare gli iscritti, e questo nel più breve tempo possibile per non rischiare di andare in down ancor prima di iniziare.

Essere affiliati a un marchio già affermato, scegliendo tra i migliori franchising che offre il mercato, invece, dà la possibilità di accantonare tutte queste problematiche, per concentrarsi invece solo ed esclusivamente sulla qualità dei servizi offerti.

In questo contesto, un'opzione da considerare può essere quella di aprire un centro EMS con Fit And Go. Si tratta di un marchio già noto e affermato, specializzato in una nicchia specifica e al passo con le richieste della società moderna.

I fattori di una palestra di successo

Gestire una palestra, anche in franchising, in ogni caso richiede innanzitutto una mentalità imprenditoriale da parte del franchisee (cioè l'affiliato). Questo infatti è uno dei fattori che sta alla base di qualsiasi progetto di successo, capace di anticipare le tendenze del settore e di crescere sviluppando soluzioni originali che lo differenziano dalla concorrenza.

L’importanza di distinguersi

Un altro fattore che può incidere sul successo di un centro fitness è poi il posizionamento sul mercato. Per distinguersi bisogna scegliere una determinata nicchia di riferimento, così da concentrare tutta l'attenzione su una cerchia ben definita e ristretta di persone.

Il franchising EMS può essere, in quest’ottica, una grande possibilità: l'elettromiostimolazione, infatti, è un metodo di allenamento che oggi attira sempre più persone grazie al risparmio di tempo e all'efficacia nella tonificazione dei muscoli.

Si tratta di una tecnica che si rivolge a tutte quelle persone che vogliono andare in palestra, ma temono sempre di non trovarne il tempo, quindi a una grande fetta del mercato. Scegliendo per esempio questo pubblico di riferimento, il franchisee può distinguersi dagli altri per le nuove tecnologie adottate e per il nuovo modo di intendere l'allenamento stesso.

É chiaro, però, che non basta avere una mentalità imprenditoriale e focalizzarsi su una nicchia per raggiungere la vetta: in questo settore bisogna anche necessariamente rimanere aggiornati, curare ogni aspetto della palestra e mostrarsi aperti a qualsiasi feedback da parte dei propri clienti per migliorare sempre più.