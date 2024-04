Alle Ogr Club, la battaglia musicale tra Giovanni Truppi + Band e Sibode DJ

Il ring è pronto. Protagonisti del prossimo round Giovanni Truppi + Band vs Sibode DJ: l’appuntamento è il 4 aprile alle OGR Torino per OGR Club.



Nel Duomo delle OGR la data zero del nuovo tour, un’insolita battaglia musicale in 5 memorabili round che lasceranno il pubblico senza fiato.



Sibode DJ, con il suo groove funky-dance fatto da beatbox, tromba, tastiera e chitarra, aprirà lo spettacolo prima di unirsi a Giovanni Truppi e alla sua band per un'esperienza indimenticabile.



Truppi, performer magnetico e artista di riferimento della scena cantautorale italiana porterà per la prima volta alle OGR Torino l'incalzante e sfrenato flusso di parole e note che lo caratterizza. Insieme a lui la sua band: Frankie Bellani, tastiere e synth, Giorgio Maria Condemi, chitarre, Stefano Tamborrino, batteria, e Sibode DJ come special guest alla tromba.



Un live che si trasforma da una sfida a una danza, come quella tra Cassius Clay e George Foreman, capace di incontrare il pubblico in un’esperienza a tu per tu, tra suoni e parole.

Per info: www.ogrtorino.it