Nuove uscite in attesa del Salone: da domani alle stampe "Se ci sei, batti un colpo!" di Valentina Mansone

Si chiama "Se ci sei, batti un colpo!" il nuovo libro che sarà pubblicato a partire da domani da Pelledoca editore per la collana "Piccole Piume". L'autrice è Valentina Mansone scrittrice con una grande esperienza anche nel mondo della radio e del giornalismo.

Si tratta di un libro dedicato ai lettori più giovani e narra la vicenda di Luca e dei suoi amici, che volevano evocare lo spirito di Beethoven. Ma non sapevano che, con certi

fantasmi, ogni nota può diventare un incubo. Luca, per tutti, è ribattezzato Segnalibro e condivide le sue avventure con Spartito, Frida e Kilometro.



A dare avvio all'intera vicenda, il ritrovamento (a causa di una folata di vento che spalanca le finestre della biblioteca) del libro degli Spiriti, scritto dal leggendario professor Rolando De Profundis e capace di evocare i fantasmi di personaggi celebri del passato. Era stato da sempre inserito nel settore dei libri proibiti, ma adesso - nelle mani dei ragazzi - diventa uno strumento generatore di guai e avventure.



L'idea di Segnalibro è una tentazione irresistibile: contattare lo spirito di Beethoven per convincerlo a completare la misteriosa Decima Sinfonia, rimasta incompiuta. Per farlo, si intrufolano nella Macumba, un’ex sala da ballo abbandonata, e recitano l’invocazione: "Beethoven, se ci sei, batti un colpo!". E da lì, è solo l'inizio di una serie di eventi, avventure e colpi di scena.



Valentina Mansone vive in un piccolo borgo fra i vigneti del Monferrato. È una giornalista, ha lavorato per la carta stampata, per la televisione e per molti anni in radio, occupandosi di informazione e di libri. Organizza laboratori di giornalismo per aspiranti reporter in collaborazione con librerie e scuole. Nel 2024 è uscito il suo primo libro per bambini, Strega Carota, pubblicato nella collana Tandem della casa editrice Il Castoro.

Le illustrazioni sono invece affidate a Giulia Bracesco, nata a Genova nel 1987. Fin da bambina, le sue principali occupazioni sono sempre state disegnare e leggere tutto quel che le capitava a tiro. Si è formata all'Istituto d'arte di Genova e poi all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Dal 2014 lavora come illustratrice freelance per Mondadori, Piemme, Einaudi, Giunti, Lapis, Pearson e DeAgostini.