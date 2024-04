Con "Musica da Vedere" una visita accompagnata dai suonatori di corno da caccia alla scoperta della Palazzina di Stupinigi

Il paesaggio sonoro rappresentato nelle tele di Vittorio Amedeo Cignaroli rivive alla Palazzina di Stupinigi attraverso l’arte musicale dei suonatori di corno da caccia.

Gli antichi suonatori di corno da caccia

Le musiche che corrispondevano all'antico cerimoniale venatorio della vènerie royale (la caccia a cavallo con cani da seguita), vengono riproposte da una sonorizzazione delle opere curata dall’Equipaggio della Regia Venaria, ensemble musicale dell’Accademia di Sant’Uberto, costituita nel 1996 e riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità.

Lo strumento impiegato è la trompe d’Orléans, corno circolare naturale, senza fori, tasti o pistoni, di agevole impiego anche a cavallo, per trasmettere le sequenze dell’azione venatoria nel folto della foresta.

Domenica "Il micromondo di Stupinigi"

“Musica da Vedere” è una visita guidata con sonorizzazione del percorso di visita. L'appuntamento è per sabato 6 aprile, a partire dalle ore 15.45, nella residenza sabauda del Comune di Nichelino. Il giorno seguente, domenica 7, sempre a partire dalle 15.45 ecco “Il micromondo di Stupinigi”: un viaggio alla scoperta dei piccoli animali raffigurati negli affreschi e nei capolavori di ebanisteria della Palazzina di Stupinigi, per conoscere l’attenzione che veniva riservata a corte a tutta la fauna, anche agli animali meno “appariscenti”. Dopo la visita e la raccolta di immagini, è in programma un laboratorio di disegno nel Salone d’Onore.

“Il micromondo di Stupinigi” è un’attività di “Disegniamo l’arte”, realizzata in collaborazione con Abbonamento Musei.