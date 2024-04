Cantare insieme per costruire la pace e la solidarietà

L’amicizia, la solidarietà e la condivisione sono valori che s’imparano sin da bambini e questo lo sanno bene i piccoli cantori dello Zecchino d’Oro. Anche quest’anno infatti tutti i bambini che fanno parte della Galassia dell’Antoniano s’incontreranno per fare festa insieme, ma anche per cantare la pace e l’amore.

Sabato 6 aprile e domenica 7, il Parco di Mirabilandia spalancherà le porte a 400 bimbi ed alle loro famiglie e tra loro ci saranno anche i bambini del Piccolo Coro Magiche Voci di Torino.

Il gruppo torinese formato da 35 piccoli cantori sarà accompagnato dalla direttrice Jessica Pino e dalla fondatrice Vania Tradori. Si tratta di una realtà ben consolidata che da ormai 5 anni attraverso le canzoni ed i momenti di condivisione, promuove i valori dell’Antoniano ed insegna a stare insieme, ad essere gruppo ed allo stesso tempo ad incontrare altri coetanei provenienti da tutta Italia.

Il raduno di Mirabilandia è organizzato in collaborazione con “Vivi Parchi” e con “Chi Ben comincia”, un’organizzazione no profit composta da educatori e volontari e nata per promuovere attraverso la realizzazione di progetti creativi, atteggiamenti virtuosi, all’insegna dell’inclusione, della tolleranza, della cooperazione e del rispetto.

Fiore all’occhiello dell’associazione “Chi Ben comincia” è il Calendario dell’Avvento di Elfo Ben, un progetto etico il cui ricavato, in parte, viene destinato a progetti di beneficienza come ad esempio Operazione Pane dell’Antoniano, la rete solidale che si impegna ogni giorno a rifornire le mense francescane per dare sostegno ai più bisognosi. Si tratta di un vero e proprio Calendario a forma di casa tridimensionale dove ogni giorno si possono scoprire contenuti fantastici ed ascoltare le bellissime canzoni dello Zecchino d’Oro, cantate appunto dai bambini della Galassia dell’Antoniano.

Il raduno di Mirabilandia, nasce come “premio” per l’impegno e la serietà con cui i bambini hanno affrontato tale impegno. All’evento prenderanno parte il Piccolo Coro Mariele Ventre di Bologna, voce ufficiale dello Zecchino d’Oro, i bimbi di 13 cori in rappresentanza dei 62 che costituiscono la Galassia e le loro famiglie, giunti da ogni parte della Penisola.

L’appuntamento del prossimo week end sarà anche e soprattutto una festa, all’insegna della gioia e della solidarietà così come i bambini canteranno sulle note di “Lo scriverò nel vento” (Compositori: Gotti / Livaneli Livaneli)

<<Saremo tutti amici

Saremo mille voci. Un coro che cantando cancellerà

Le lingue, le distanze

Non conteranno niente

E questo mondo, che mondo sarà!

Così sarà>>…..un mondo migliore.