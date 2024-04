“ScatTO", quando la fotografia diventa un progetto sociale

Testimoniare la rinascita di 8 luoghi di Torino che dopo un “crollo” sono tornati ad essere luoghi di inclusione sociale. È la mostra “ScatTO. Fotografia di rinascita urbana” realizzata dal gruppo fotografico Buona Luce della Cooperativa CIRP che vuole sensibilizzare la comunità sulla disabilità cognitiva acquisita, spesso “approfondita” in modo marginale. Dove prima c'erano fabbriche adesso ci sono luoghi di aggregazione sociale. Muri grigi sono diventati murales che ritraggono animali multicolor. E poi le persone che vivono quei luoghi fino a sentirli quasi “casa”. Angoli di Torino trasformati che l'obiettivo del gruppo, formato da persone con disabilità cognitiva acquisita e caregiver, ha deciso di fotografare per evidenziare la similitudine tra il percorso dei luoghi (una vita precedente, poi un crollo e una rinascita individuale e sociale) e ciò che accade alle persone che subiscono un ictus o un trauma cerebrale dal quale spesso deriva un cambiamento radicale di vita.

Cascina Roccafranca, Borgo Rubens, Bagni Pubblici di Via Agliè, San Salvario, Parco Dora, Chiesa del Santo Volto, Fabbrica delle E e quartiere Campidoglio i luoghi protagonisti degli scatti. Luoghi riqualificati e che oggi sono diventati punti di riferimento e aggregazione per tutti.

La mostra sarà ospitata presso la sede di Vol.To ETS in via Giolitti 21 a Torino. L'inaugurazione è prevista per mercoledì 17 aprile 2024, offrendo un'occasione unica per apprezzare da vicino il risultato di questo importante progetto sociale che lega l'arte fotografica alla sensibilizzazione e alla rinascita urbana e individuale.