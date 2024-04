Derby della Mole: da Hoshi a Oskar degli Statuto tra i giocatori in campo per la Nazionale Calcio Spettacolo

Sabato 13 Aprile, nel giorno del Derby della Mole, la Nazionale Calcio Spettacolo scende in campo all’Oratorio di Santa Caterina da Siena alle ore 15, in via Sansovino 83 a Torino, per donare fondi all’Associazione Angeli di Ninfa Odv, che si occupa di molte attività in favore di ragazze e ragazzi autistici.

Tra gli artisti presenti in campo capitanati da Vincenzo Torelli, autore e compositore, ci saranno Oskar cantante degli Statuto, Marco Carena, cantautore, Enrico Peyretti, conduttore di Rete7 Piemonte, Massimo De Rosa, l’uomo della scala di Colorado, Marco Turano, comico che abbiamo visto recentemente su RAI 2 nel programma MAD IN ITALY nella parodia di Ranucci giornalista di Report, Max Fortuna, speaker radio e produttore, Hoshi, giovane promessa della musica italiana e molti altri.

Saranno presenti anche delle bancarelle con i prodotti ed i lavori dei ragazzi e dei familiari degli Angeli di Ninfa.

E’ previsto un rinfresco in cui campioni e spettatori potranno dialogare e conoscersi meglio. L’intero ricavato sarà quindi donato totalmente all’Associazione.

L’ingresso è ad offerta libera,con un piccolo contributo a partire da 5 euro per gli adulti.

Il Derby della Solidarietà si svolgerà nel glorioso campo dell’oratorio; il luogo in cui molti campioni della nostra serie A ex granata ed ex bianconeri, cresciuti nel vicino Villaggio che ospita i profughi istriani, fiumani e dalmati hanno potuto dare i loro primi calci al pallone.



Per info: 351 7489130