All'Asl Città di Torino un nido interno dove i dipendenti potranno lasciare i figli

Il progetto è in fase di definizione, ma è una novità importante per le madri e i padri

L’Asl Città di Torino avrà un nido/materna interna, dove i medici, infermieri, Oss e tutti gli altri dipendenti potranno lasciare il proprio bambino. Attualmente il progetto è in fase di definizione, ma si annuncia una novità importante per la madri ed i padri che hanno esigenza di coniugare la famiglia ed il lavoro.

Nove vincitori

Negli scorsi mesi la Regione ha promosso un bando per il welfare aziendale, rivolto a tutte le Asl del Piemonte. “Su 12 Aziende Sanitarie presenti nella nostra regione, – ha spiegato ieri l’assessore ai Bambini Chiara Caucino, a margine dell’inaugurazione del nuovo ambulatorio veterinario sociale –, nove hanno partecipato e vinto la gara”.

I progetti

Ed i progetti presentati legati alla fascia di età 0-6 anni sono di diverso tipo: si va dai nidi ed asili interni, alle ludoteche e baby parking dove i lavoratori delle Asl potranno lasciare i propri figli. Ma in alcuni casi anche chi si reca in ospedale per una visita o controllo, potrà portare il proprio bambino in uno spazio dedicato.

Tutte le proposte sono finanziate con il Fondo di Sviluppo e Coesione: in queste settimane stanno partendo le progettualità.