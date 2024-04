Una città su due ruote, torna la Granfondo Internazionale Briko Torino: "Attesi 1.500 ciclisti in gara"

Un viaggio in bicicletta alla scoperta della prima capitale d'Italia, domenica 12 maggio torna la Granfondo Internazionale Briko Torino , l'evento sportivo che coinvolge il ciclista in un unico percorso di 111,64 chilometri e 2.123 metri di dislivello, e grazie alle bellezze della città sabauda, coinvolge i protagonisti attraverso le testimonianze storiche dell'intero territorio della Regione Piemonte.

" Torino per due mesi parlerà e si vestirà di ciclismo, per la prima volta ospiterà la prima tappa del Giro d'Italia e la tappa del Tour de France - ha spiegato l'assesore allo Sport Mimmo Carretta - All'interno di questo contesto grazie alla Granfondo si parlerà anche di Torino, facendo scoprire le sue bellezze attraverso cui racconteremo la nostra storia ".

"A inizio anno abbiamo fatto scegliere le maglie ai ciclisti, divise che riprendono il logo originale del nostro brand con una grafica anni novanta - ha spiegato il responsabile di Briko Paolo Pistono - Abbiamo cercato di promuovere la competizione anche all'estero, coinvolgeremo i nostri testimonial e avremo importanti ospiti noti del mondo del ciclismo".

"Abbiamo lavorato tanto in questi anni e il mondo amatoriale è sicuramente un punto di grande cambiamento e di svolta, cerchiamo di dare sempre più credibilità a questo tipo di eventi - ha commentato il responsabile nazionale Acsi Ciclismo Emiliano Borgna - Organizzare eventi come la Granfondo è complicato perché i partecipanti non hanno omogeneità nella competizione, il primo interesse sarà quello di portare tutti al traguardo per promuovere il territorio".