La Torino sabauda non è l'unica al mondo, ce ne sono altre 15: sapete dove?

I casi di omonimia riguardano non soltanto le persone, ma anche i luoghi. Per ciò che riguarda la città di Torino, ad esempio, sparse nel mondo ve ne sono addirittura altre 15 oltre a quella sabauda.

Anzitutto, un'altra Torino presente nel nostro Paese è Torino nel Sangro, un comune di circa 3000 abitanti in provincia di Chieti, in Abruzzo. Quella sabauda è circondata da montagne mentre quella abruzzese è lambita dal mare, ma in entrambi gli stemmi comunali compare il simbolo del toro.

All'estero, un numero molto elevato di "Torino" o meglio di "Turin" è presente in America. Ve ne sono in tutto 6, disseminate tra il Canada ed El Salvador. Quella collocata più a nord è Turin in Alberta, in Canada, che prende il nome da Turin, il cavallo del fondatore, ed è stata costituita nel 1908. Negli USA ci sono ben 4 luoghi il cui nome è ispirato a quello del capoluogo sabaudo. Anzitutto, una "Turin" nella contea di Lewis dello stato di New York, fondata nel 1797; il suo nome deriva dal fatto che essa si è sviluppata attorno a tre antichi mulini specializzati nella frantumazione dei cereali, chiamati "Turin four corners".

Nel medesimo stato vi è un comune denominato sempre Turin, che ha un villaggio con lo stesso nome. Proseguendo, nel Michigan c'è un piccolo villaggio di appena un centinaio di anime, intitolato Turin Township. La Turin georgiana conta 165 abitanti, mentre quella nello lowa appena 68.

La Turin salvadoregna, invece, è molto più popolosa, coi suoi 10000 abitanti. Le altre Turin si trovano in Colombia, in Costa Rica, in Bielorussia, ad Haiti, in Honduras, in Bosnia ed infine in Croazia.

La presenza di omonimia tra le località, secondo quanto sostenuto dall'Accademia della Crusca, è da ricondursi alla tendenza, sviluppata in passato, di nazionalizzare i nomi propri di città o persone, anche nel caso di assoluta disparità dalle lingue latine.

In ogni caso il made in Italy è, da sempre, sinonimo di qualità ed unicità. Dunque, di Torino, quella originale, ce n'è una sola. Diffidate dalle imitazioni!