Il Padiglione 5 del Mauriziano adesso porta il nome e il ricordo della professoressa Biglia

Con una commovente cerimonia il direttore generale Maurizio Dall'Acqua ha scoperto una targa in memoria della professoressa. Questo importante riconoscimento sottolinea l'attività che ha profuso quale medico e Direttore della Ginecologia e Ostetricia universitaria negli anni della malattia e permette di ricordare le sue qualità professionali e umane così come le sue capacità dirigenziali ed organizzative.