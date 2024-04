L’orma sonora di Torino nell’atlante digitale di Loquis, che racconta tutti i capoluoghi d'Italia

"Torino per me è un simbolo di rinascita, un luogo dove ho lasciato andare una parte della mia vita per cominciarne un’altra, dove ci sono le persone a me più care, un carico emotivo importante. La città, in sé, possiede vita propria, è fatta di molte contraddizioni che le donano carattere. È una città a misura d’uomo che ha tanto da offrire, uno di quei luoghi dove il semplice camminare diventa un piacere, ricca di personaggi e storia, con tradizioni che sopravvivono al passare del tempo". Così Alessio Guzzo racconta la città, nutrendone l’identità corale su Loquis, la piattaforma digitale che riunisce le storie raccontate da chi abita o attraversa un territorio e ne lascia orma sonora alla comunità degli altri viaggiatori.

In occasione della giornata internazionale della voce, l’app di travel podcast ideata da Bruno Pellegrini e fondata con Fabrizio Cialdea inaugura il canale “100 voci per 100 luoghi”: 100 nuovi podcast, uno per ogni capoluogo di provincia italiana, pubblicati in contemporanea per tracciare una nuova mappa di storie, tradizioni e curiosità. Ogni contributo è curato dai professionisti e professioniste della voce che fanno parte della Loquis Factory, un network appassionato e creativo per il podcasting autoriale di viaggio che espande i numerosi contenuti già offerti spontaneamente dagli utenti. Tra i vari contributi, l’atlante di luoghi parlanti ospita una sezione dedicata a Torino con affondi curati da Alessio Guzzo.



Alessio, autore di podcast e lettore per un’agenzia letteraria, è arrivato a Torino cinque anni fa, e con cuore da pioniere ha imparato ad amarla, stagione dopo stagione: «Torino è una città che si muove lenta. L'atmosfera è un po' francese e lo spirito di un passato nobile. La vecchia Mole che si vede da ogni angolo. I portici di via Po, zeppi di libri usati, dove è bello passeggiare nei giorni di pioggia e che portano dai Palazzi Reali fino al ponte della Gran Madre. È una città fatta di magma sotto le facciate signorili scolpite in stile Liberty, che è un po' dappertutto come, ad esempio, il Portone del Melograno».



Così Alessio ci accompagna per mano in un mix che fonde storia, architettura, paesaggio e la letteratura oltre l’idea del viaggio come bene di consumo e il format della recensione geolocalizzata, per un incontro vero con l’identità territoriale e la sua comunità. Come in un racconto di Calvino, una pillola sonora che segna il passo delle stagioni, in cui l’inverno lascia spazio alla stagione in cui la città sabauda dà il meglio di sé: «quando il cielo è terso e il Monviso saluta da lontano. Si cammina dal lato della strada dove c'è il sole e piazza Vittorio Emanuele si svuota, mentre le zone verdi del parco del Valentino si riempiono. E anche lì esce il magma, insieme alle chitarre e ai cani che corrono. Quel momento, quando sai che sta per arrivare la frenesia del Salone del Libro, le serate del festival musicale “Jazz is Dead!” Quando le finestre rimangono aperte la sera e ascolti i rumori della città. Quando sai di non poterti sentire solo e poi pensi, come ogni primavera che a Torino, nonostante tutto, si sta bene».