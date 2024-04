Al Museo e Archivio Reale Mutua si include coi simboli attraverso la sperimentazione di LAC [VIDEO]

Parte nello splendida cornice del Palazzo Biandrate di via delle Orfane, dove è presente il Museo e Archivio Reale Mutua, la prima sperimentazione del progetto LAC sviluppato dalla Fondazione Irccs “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico e finanziato da Reale Foundation e #RUNFOREMMA & friends ETS.

Un progetto ambizioso che vuole creare un nuovo sistema simbolico originale e di libero accesso (LAC è infatti l’acronimo di Libero, Aperto e Consapevole). Un vero e proprio modo di comunicare inclusivo con 7.000 simboli che verranno rilasciati entro pochi mesi a cui seguiranno 20mila simboli e software dedicati. Si tratta del primo esperimento simbolico pensato per la lingua italiana con un ampio vocabolario che permette la composizione di frasi, ma che non prevede l’uso di etichette alfabetiche.

Una chiara dimostrazione è data dal racconto “Il prodigioso discorso di Re pesce”, realizzato dalla psicoterapeuta Francesca Dall’Ara con l’illustratrice Giada Negri,dove il linguaggio LAC viene utilizzato per la prima volta in versione beta in un racconto per bambini.

Con la stessa modalità i visitatori che accederanno al Museo e Archivio Reale Mutua troveranno pannelli espositivi scritti in LAC, con la volontà di rendere l’esperienza museale accessibile a tutti.

Il progetto LAC è nato dall’esperienza del Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e Verdello, del centro studi Inbook con un’ottica sull’Universal Design.

Nel video le interviste a Antonella Costantino (direttore della struttura di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Fondazione Ircss “Ospedale Maggiore Policlinico d Milano), Marco Motola che insieme a Anna Archetti sono cofounder di #RUNFOREMMA & friends ETS e Virginia Antonini (Group Chief Sustainability & Insititutional Communication Officer di Reale Group.