Con DINOSAURS EXPERIENCE a JollyLAND vivi un'estate di animazioni e divertimento giurassico per tutta la famiglia a Vinovo

Riapre i battenti con la bella stagione JollyLAND, il più grande family village alle porte di Torino.

Un’oasi di divertimento dove trascorrere ore di relax e allegria immersi nel verde.

In compagnia dello staff del Jolly Animation Team e delle mascotte del parco Molly, Luca, Omar e Bao tutta la famiglia potrà partecipare a giochi, missioni e laboratori.

Quest’anno i compagni di gioco dei bambini al village sono i Dinosauri, per un divertente tuffo nella preistoria.

Apertura al pubblico giovedì 25 aprile.

Una produzione Next Exhibition, in collaborazione con HippoGroup Torinese

“ROARRRR! Gioca con Molly nel mondo dei Jolly.

E noi amici da sempre, amanti della natura, tra gli alberi e i fiori, viviamo questa avventura, rispettando il mondo dove vivi tu…” (canzone “Molly nel mondo dei Jolly”)

Con l’arrivo della primavera e della bella stagione, riapre i battenti JollyLAND, il family village alle porte di Torino nell’area verde antistante l’Ippodromo di Vinovo.

Dopo un 2023 ricco di iniziative, con I Paw Patrol d’estate, l’evento Zucche in Festa nel periodo di Halloween e il Magico Natale, la creazione di Next Events, reparto organizzazione live experience di Next Exhibition, è diventato un punto di riferimento per i genitori che vogliono trascorrere ore allegre e di svago con i propri figli.

Un’area verde a misura di bambino dove la parola d’ordine è il divertimento e, grazie al Jolly Animation Team, non ci si annoia mai.

Compagni di gioco dell’estate 2024 sono i Dinosauri, per una vera e propria DINOSAURS

EXPERIENCE, faccia a faccia con i dinosauri più conosciuti delle diverse ere: dall’erbivoro Triceratops al maestoso Brachiosaurus, dall’Oviraptor al Dilophosaurus, dall’impronunciabile Parasaurolophus al terribile Tyrannosaurus Rex.

I dinosauri, a grandezza naturale e riprodotti nei minimi dettagli, respirano, si muovono e sembrano vivi grazie alla tecnologia animatronica.

All’ingresso al village ogni bambino farà un tuffo nella preistoria alla scoperta dei Giganti della Terra da scoprire in compagnia delle quattro mascotte di JollyLAND: Molly, Luca, Omar e Bao.

Ogni famiglia potrà affrontare un percorso ludico in piena autonomia, con dieci giochi con enigmi sui dinosauri da risolvere insieme per aggiudicarsi in premio le fantastiche spille di JollyLAND e portarsi a casa il diploma ricordo dell’esperienza

I bambini conosceranno i segreti dei dinosauri con l’aiuto del team animazione nei laboratori artistici nell’area didattica dove, a riparo dal sole e comodamente seduti, si divertiranno a giocare con le bolle di sapone, a conoscere cosa sono i fossili e i meteoriti, a disegnare e colorare il proprio dinosauro preferito, a farsi truccare da…baby T-Rex!

Tante le missioni speciali da portare a termine e momento avventura con la spedizione dei nuovi provetti paleontologi alla ricerca di fossili e ossa di dinosauro nell’enorme vasca piena di sabbia.

I visitatori più coraggiosi potranno anche conoscere la mascotte dei dinosauri “Rapty”, con cui scattare divertenti selfie ricordo.

Il village presenta aree ludiche fisse:

la zona gonfiabili

i salta-salta per sfidare gli amici a chi salta più in alto

i giochi musicali per provetti mini batteristi

la scacchiera gigante dove sfidare i più grandi

E la centralissima arena dove a scadenza regolare verranno realizzati spettacoli e incontri con Molly e i suoi amici.

Molly è la leader dei Jolly, che farà ballare grandi e piccini con la sigla del village “Molly nel mondo dei Jolly”. Molto curiosa e un po’ maldestra, insegnerà ai bimbi a essere proattivi e a non aver paura di scoprire cose nuove; accompagnerà i visitatori alla scoperta dei dinosauri sfidandoli in giochi di memoria.

Luca, il giardiniere di JollyLAND, super informato su come prendersi cura della natura e del verde, questa volta intratterrà il pubblico con quiz sull’habitat e sulle abitudini dei dinosauri. Chiacchierando con lui i bambini impareranno a mangiare più frutta e verdura di stagione.

Bao è l’amica di Molly che ama organizzare e pianificare; determinata e ingegnosa, adora risolvere i problemi e costruire nuove cose. A DINOSAURS EXPERIENCE insegnerà ai bimbi l’importanza del riciclaggio dei materiali, creando con ritagli di carta dei meravigliosi origami di dinosauro.

Omar è il ragazzo coraggioso che fa di tutto per proteggere il mondo e JollyLAND dall’inquinamento. Tramite una caccia al tesoro, insegnerà ai più piccoli come tenere pulito il village.

Mentre i bimbi si divertiranno in compagnia degli animatori, ma sempre a “portata di vista” dei genitori, questi potranno rilassarsi su comode sdraio nel verde, leggendo, chiacchierando o - perché no - passeggiando a piedi nudi sull’erba e accomodandosi nell’area pic-nic all’ombra dei profumati tigli del village.

Anche i bimbi stanchi potranno avere un attimo di tranquillità nell’area nanna dove rigenerarsi e poi risvegliarsi, più carichi di prima per nuove avventure.

Non mancherà infine l’area ristoro, per sorseggiare un aperitivo o una bibita fresca e mangiare qualcosa di buono, con un’offerta culinaria variegata: proposte a dimensione bimbo, taglieri sfiziosi e merende gustose.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

JollyLAND sarà aperto:

dal 25 aprile al 9 giugno il sabato e la domenica con aperture speciali: - giovedì 25 aprile - venerdì 26 aprile mercoledì 1 maggio

dal 13 giugno all’8 settembre dal giovedì alla domenica incluso il giorno di Ferragosto.

ORARIO DI APERTURA: 10.30 – 18.30.

Ultimo ingresso consentito al village un’ora prima dell’orario di chiusura.

Tutte le info del village sul sito ufficiale:

www.jollyland.it

FB JollyLANDtorino

IG JollyLANDtorino

POSSIBILE CHIUSURA DEL VILLAGE IN CASO DI MALTEMPO

PREZZI E MODALITA’ ACQUISTO BIGLIETTI

Biglietti in prevendita con il circuito Ticket One, on-line sul sito www.ticketone.it o chiamando il numero 892.101.

Biglietti in vendita anche presso il botteghino di JollyLAND nei giorni ed orari di apertura.

Per la prenotazione di gruppi e scuole è possibile inviare una email a info@jollyland.it

Intero: 12 euro + aggio biglietteria*

Ridotto: 10 euro + aggio biglietteria* Il ridotto normale è valido per:

bambini dai 2 agli 11 anni di età

cral e partner convenzionati con la mostra Omaggio per bimbi under 2 non compiuti.

Ridotto gruppi o scuole: 9 euro + aggio biglietteria*

(minimo 10 persone - un accompagnatore omaggio ogni 10 persone)

Pacchetto famiglia 1 (composto da due adulti e un bambino): 28 euro + aggio biglietteria*

Pacchetto famiglia 2 (composto da due adulti e due bambini): 35.50 euro + aggio biglietteria*

*L’aggio biglietteria è di: