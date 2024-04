Moncalieri, va a sbattere contro il muro del parcheggio multipiano: 23enne grave al Cto

L'eccessiva velocità, guidando una vettura poi risultata rubata, un errore nel tagliare la rotonda ed infine lo schianto contro il muro del parcheggio multipiano: è ricoverato al Cto in gravi condizioni il 23enne protagonista nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 aprile, di un brutto incidente in strada Torino, a Moncalieri.

Al Cto in prognosi riservata

La Fiat 600 grigia si è tutta accartocciata e i sanitari del 188 hanno portato d'urgenza il giovane in ospedale, dove è ricoverato in prognosi riservata.

La Fiat 600 risultata rubata

La Polizia locale di Moncalieri, intervenuta per i rilievi del caso, ha poi scoperto che la vettura era stata rubata, anche se è ancora da accertare se il 23enne al volante sia stato l'autore del furto. Nell'incidente, per fortuna, non sono stati coinvolti altri mezzi o persone.