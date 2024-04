Dopo le polemiche in corso Belgio, Torino è più verde: 750 nuove piante lungo la Dora Riparia. Tresso: "La città investe sulla natura"

Le polemiche per i tagli in corso Belgio sembrano un lontano ricordo. Torino si scopre più verde da questa mattina, grazie alle nuove piante inserite dalla città lungo le sponde della Dora Riparia. Sono 750 i nuovi alberi piantati, tra carpini prumus, piante ornamentali, querce e arbusti autoctoni, tutte con la caratteristica comune di essere originarie del Piemonte.

"Un intervento importante, nuovi alberi che cresceranno in un ambito di biodiversità per la città, ringrazio tutti i partner che hanno collaborato per questa iniziativa - ha spiegato l'assessore al Verde Francesco Tresso - Ci saranno cinque aree che vedranno 750 nuove piante messe a dimora, la città investe sulla natura per renderla più vivibile e salutare per i cittadini".

Questa massiccia e importante piantumazione è stata resa possibile grazie al progetto "Oxygen Plus", un disegno arboreo triennale che ha interessato tutta Italia, un lavoro che ha portato alla piantumazione di 12mila alberi inseriti lungo tutta la penisola grazie all'impegno di "Arca fondi", l'associazione di recupero fondi che si è occupata della realizzazione operativa del piano.

"Noi di Arca crediamo fortemente che il verde favorisca il benessere della società - ha commentato Mario Nardone, operatore di Arca Fondi - recenti studi hanno affermato che per ogni uomo dovrebbero esserci 60 alberi, se continuiamo così siamo sulla giusta strada".



L'evento inaugurale ha attirato l'attenzione di molti residenti della circoscrizione 4, particolarmente entusiasti per l'iniziativa. "Siamo molto soddisfatti perché le piante aiutano e danno molto ossigeno - spiegano alcuni residenti del quartiere - I cittadini hanno bisogno di questi lavori, ce ne andrebbero molti di più di progetti come questo".