Filarmonica TRT: il maestro Timothy Brock dirige l'orchestra in Charlie Chaplin “Il Grande Dittatore”

Torna al Teatro Regio di Torino uno spettacolo molto amato e partecipato dal pubblico torinese. La Filarmonica TRT, guidata dal maestro Timothy Brock, esegue dal vivo per la prima volta le musiche di The Great Dictator in sincrono con la proiezione dell’omonimo film di Charlie Chaplin.

Scritta da Charlie Chaplin e Meredith Wilson, la partitura è stata ripresa e adattata per l’esecuzione dal vivo nel 2023 da Timothy Brock. Il compositore e direttore americano è oggi riconosciuto come il massimo esperto di musiche da film composte nell’era del muto. Il suo lavoro non si limita all’esecuzione di queste partiture: Brock studia e realizza un’attenta revisione di questi lavori, che poi riporta allo splendore con interpretazioni che affascinano pubblico e critica; la sua maestria risiede anche nel difficile compito di sincronizzare l’esecuzione dal vivo della partitura con lo scorrere della pellicola.

Negli ultimi anni la Filarmonica TRT ha esplorato con successo diversi generi, spaziando dal jazz al cinema; si è fatta conoscere presso il grande pubblico per i seguitissimi spettacoli che hanno portato in scena la proiezione di celebri pellicole del cinema muto, come Cabiria di Pastrone e Tempi Moderni, Luci della città, Il Monello e La febbre dell’oro di Charlie Chaplin, con l’esecuzione in sincrono dal vivo delle colonne sonore originali e, proprio in tale repertorio, è oggi una delle orchestre di maggiore perizia.

Il concerto del 22 aprile rappresenta un modo nuovo e coinvolgente di vivere una delle più amate pellicole della cinematografia hollywoodiana, un'occasione per farsi commuovere, divertire, emozionare dal genio di Chaplin: artista versatile che, come solo i grandi geni nella storia, riesce a mantenere attualità e comunicatività immutate nel tempo.

