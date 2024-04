G7 a Venaria Reale: come cambiano gli accessi nel centro storico e nelle zone limitrofe

In occasione della riunione del G7 Clima, Energia e Ambiente, che sarà ospitata a Venaria dal 28 al 30 aprile, come nelle passate edizioni, la Questura di Torino ha richiesto l'istituzione di una zona rossa ad accesso esclusivo e di una zona gialla ad accesso limitato.

I residenti, i titolari e i dipendenti di attività commerciali/economiche ricadenti nella zona gialla dovranno munirsi di Pass, presso lo sportello di Gesin in Via Nazario Sauro 57, a partire da lunedì 22 aprile (dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00, ad eccezione di giovedì 25 aprile).



I titolari delle strutture ricettive dovranno comunicare al Comando della Polizia Municipale, i nominativi degli ospiti inviando una mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.venariareale.to.it.



Gli interessati dovranno presentarsi presso lo sportello della GESIN Srl muniti di valido documento di riconoscimento.



Per i nuclei familiari potrà presentarsi uno dei componenti con copia dei documenti di riconoscimento degli altri interessati.



Per le strutture ricettive, dovrà presentarsi il titolare o suo sostituto autorizzato tramite apposita delega e copia di documento di riconoscimento del delegante.



Il Pass rilasciato è strettamente personale e dovrà essere esibito unitamente ad un documento di riconoscimento alle autorità di polizia per accedere all’interno della zona gialla.



Le vie coinvolte dal provvedimento saranno le seguenti:



• Via A. di Castellamonte

• Viale Carlo Emanuele II

• Via Mensa da Piazza della Repubblica a Via XX Settembre

• Via Battisti

• Via XX Settembre

• Via Lamarmora

• Via Mascia Quirino

• Via Montello da Via Mascia Quirino a Via Prati

• Via Prati

• Via Don Sapino da Via Prati a Via Sciesa

• Via Sauro da Via Montello a Via Don Sapino