Sgomberati dalla Polizia locale due alloggi Atc occupati abusivamente in via Faa’ di Bruno

Un’operazione coordinata dal Reparto Informativo Sicurezza e Integrazione della Polizia Locale di Torino, in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, ha permesso stamane lo sgombero di due alloggi occupati abusivamente nel complesso, di proprietà Atc e destinato all’edilizia agevolata, di via Faa’ di Bruno a Torino.

L’operazione era finalizzata alla bonifica delle cantine, che sono state trovate aperte e ingombre di rifiuti e materiali di ogni genere. Al termine dell’intervento di sgombero e pulizia, le cantine sono state chiuse con nuove serrature e nei prossimi giorni Atc provvederà a consegnarne le chiavi agli inquilini.

Contestualmente sono stati controllate alcune unità immobiliari che risultavano occupate abusivamente. In due casi è stato possibile procedere al recupero degli alloggi che Atc ha messo a disposizione dell’Edisu, in modo che possano essere destinati all’ospitalità degli studenti, come previsto dalla convenzione del luglio scorso tra i due enti.