A Usseglio proseguono i lavori per la ricostruzione del ponte sul rio Venaus

Sono entrati nella fase più importante e delicata i lavori per la ricostruzione del ponte sul rio Venaus, lungo la Strada Provinciale 32 della Valle di Viù al km 28+400 , nel territorio del Comune di Usseglio. Il raggruppamento temporaneo di imprese Novara Realstrade srl e Marietta srl, che ha in appalto l’opera, ha iniziato il posizionamento dell’impalcato prefabbricato.



Le prime attività realizzate durante l’inverno scorso comprendevano l’allestimento del cantiere e la risoluzione delle interferenze. Il ponte in cemento armato sul rio Venaus è stato realizzato nel 1963 nel tratto della Provinciale 32 tra il capoluogo del Comune di Usseglio e la frazione di Piazzette. L’infrastruttura presentava un degrado importante ed era ormai inadeguata ai carichi di traffico e alle sezioni geometriche previsti dalle norme tecniche attualmente in vigore.

Nell’ambito delle periodiche ricognizioni, la Direzione Viabilità della Città metropolitana aveva segnalato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la necessità di ricostruire l'opera, ricevendo parte dei finanziamenti necessari all’adeguamento. Il progetto definitivo-esecutivo prevede il posizionamento di un nuovo impalcato, che in parte poggia sulle spalle esistenti, che sono state consolidate, ma in parte anche su nuove spalle. La nuova piattaforma ospiterà due corsie di marcia e le banchine laterali, un marciapiede pedonale sul lato a valle e spazi in cui saranno posizionati le barriere di sicurezza e il nuovo parapetto.

A completare l’opera, ci saranno nuove scogliere a monte del ponte e il rifacimento delle gabbionate a valle, per ripristinare una adeguata stabilità delle sponde del rio Venaus. Il costo complessivo dell’opera è di 772.000 euro.