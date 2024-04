La quotidianità dell'autismo raccontata con l'ironia dei Terconauti al teatro Cardinal Massaia di Torino

Le persone autistiche, così come in generale tutte le persone neurodivergenti, sono tra quelle su cui ancora oggi persistono più stereotipi e pregiudizi. Nel mondo dell'attivismo, c'è chi ha scelto di provare ad abbatterli attraverso l'ironia: stiamo parlando dei Terconauti, trio artistico composto dai fratelli Damiano e Margherita Tercon e da Philipp Carboni.

Chi sono i Terconauti

Oltre a essere fratello e sorella, Damiano e Margherita sono entrambi autistici. Damiano è anche una persona con disabilità intellettiva con una grande passione per la musica ed in particolare per il canto lirico, mentre Margherita è un'autrice teatrale, attrice e sceneggiatrice che supporta il fratello nel raggiungimento dei propri obiettivi di vita e professionali; alla coppia si è poi unito anche Philipp, videomaker, attore e fumettista nonché compagno di Margherita.

L'attività sui social

Il loro obiettivo è quello di parlare di autismo e disabilità in modo semplice e accessibile a tutti. Per farlo hanno scelto diversi canali a cominciare dai social network: primo tra tutti TikTok (@terconauti), dove possono contare su quasi 370mila follower e su 12 milioni di like ricevuti, ma anche su Instagram (con 149mila follower sul profilo @margherita.tercon e 134mila su @la_panzer), su Facebook (194mila follower sulla pagina @terconauti) e su YouTube (171mila iscritti al canale @terconauti). Non sono mancate nemmeno le performance televisive, con partecipazioni a Italia's Got Talent e Tu Si Que Vales.

Lo spettacolo teatrale

A tutto questo si è affiancata anche l'attività artistica, che li ha portati a scrivere il libro “Mia sorella mi rompe le balle – una storia di autismo normale” (edito da Mondadori ed uscito nel 2020) e a realizzare lo spettacolo teatrale “Una storia di autismo normale”: sarà proprio quest'ultimo a essere portato in scena questa sera al Teatro Cardinal Massaia di via Sospello 32/c a Torino, con inizio alle ore 21.

I Terconauti racconteranno la quotidianità dell'autismo con la giusta dose di comicità senza rinunciare alla riflessione, alternando momenti di cabaret puro con sketch a dialoghi con il pubblico, proiezioni di video ed esibizioni.