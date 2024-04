Brucia una casa disabitata a San Giorio: ci vogliono tre ore per spegnere il fuoco

Incendio nel pomeriggio di ieri in val di Susa

Ci sono volute oltre tre ore di intervento, prima di riportare in sicurezza la situazione a San Giorio, nella giornata di ieri. Intorno alle 15, infatti, era scattato l'allarme per l'incendio di una casa - fortunatamente disabitata - e sul posto sono dovuti intervenire le squadre di vigili del fuoco di Susa, ma anche di Borgone e Sant'Antonino.



Ancora da ricostruire le cause e la dinamica che hanno portato all'origine delle fiamme, che hanno causato molti danni e impegnato a lungo gli uomini sul posto. Sotanto intorno alle 18 la situazione è tornata sotto controllo.