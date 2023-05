Metro 2, Lo Russo incontra Salvini: "Pronti al decreto per prorogare scadenza stipula contratti"

Lo scorso 24 aprile il Governo ha dato il via libera ufficiale a quest'ultima figura, che entro novanta giorni dalla nomina per provvedere " all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto".

Decreto per proroga contratti

"Qualora il commissario non riuscisse a rispettare il limite dei tre mesi, il Mit non avrebbe problemi a intervenire con un decreto ad hoc" per prorogare "il termine per stipulare i contratti, attualmente fissato al 31 dicembre 2023".

"In questo modo - si legge nella nota del Mit - verrebbe scongiurato il rischio di perdere le risorse". Al centro del confronto con Salvini, come spiega Lo Russo, "anche il "Piano invasi" per la realizzazione di nuovi invasi idrici sulle nostre Alpi, infrastrutture fondamentali per fronteggiare siccità e alluvioni e mitigare l'impatto di questi avvenimenti climatici sui nostri territori. Abbiamo poi discusso dello sviluppo degli interventi PINQUA, piani di rigenerazione i cui fondi contribuiranno a tanti progetti di riqualificazione edilizia e ambientale a Torino".