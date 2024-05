A Torino in aumento le frodi online: la Polizia in campo con Gtt

A Torino sono in aumento le segnalazioni di phishing in danno di cittadini che ricevono chiamate, mail o sms, che sembrano provenire da istituti bancari o enti pubblici, con richieste di inserimento di credenziali dietro il fantomatico rischio di sospensione o blocco delle proprie utenze o account finanziari. In particolare, le chiamate sembrano talvolta giungere dai numeri normalmente utilizzati dal proprio istituto di riferimento, e finanche dagli Uffici della Polizia Postale, grazie alla tecnica del c.d. “Spoofing”, che consente ai malfattori di effettuare telefonate in modalità “voice over IP” (VOIP), scegliendo un numero fittizio che apparirà sul display della vittima chiamata o fatta destinataria del messaggio.

In questo modo anche una comunicazione che non proviene realmente da un determinato ente, viene erroneamente riconosciuta come tale dallo smartphone e si inserisce nella conversazione o nel registro chiamate attivo, così inducendo in errore il destinatario circa la sua apparente genuinità.

Per la prevenzione dalla consumazione di tali reati, così come di altre fenomenologie criminali in voga nell’attuale periodo storico, la Polizia Postale è scesa in campo per la diffusione capillare di contenuti multimediali di sensibilizzazione della cittadinanza, grazie al protocollo d’intesa attivo tra la Specialità e GTT, Gruppo Torinese Trasporti S.p.A..

Mediante messaggi chiari e intuitivi, veicolati agli utenti che quotidianamente usufruiscono dei servizi di trasporto locale, i cittadini saranno messi in condizione di difendersi in maniera sempre più efficace dalle incessanti insidie derivanti dall’uso dei servizi informatici.

Nel phishing, infatti, è proprio la rapidità di consumazione dell’illecito a renderlo particolarmente efficace in momenti in cui, di fronte alla paventata criticità dell’esistenza di supposti accessi non autorizzati al proprio conto corrente, la vittima è portata a comunicare tutti le password temporanee che riceve sul dispositivo, utili alla monetizzazione finale del profitto monetario ad opera dei criminali.

Nell’iniziativa di prevenzione sono trattate anche altre tematiche decisamente attuali, come ad esempio il rischio di incappare in truffe legate al falso trading online, che, dietro la prospettiva di facili guadagni per l’investitore, si traduce in una perdita netta del capitale investito, o ancora il furto di dati personali.

La Polizia Postale consiglia sempre di: