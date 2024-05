Strada provinciale 15 di Ceretta superiore chiusa dal 27 maggio al 3 giugno

Per consentire lavori di allacciamento alla rete idrica della SMAT, a Ciriè la Strada Provinciale 15 di Ceretta superiore sarà chiusa dalle 8 alle 18 al km 2+331 da lunedì 27 maggio a lunedì 3 giugno e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori. I percorsi alternativi saranno segnalati in loco e predisposti in accordo con il comando della Polizia Locale. Durante il periodo di sospensione della circolazione sarà garantito in situazioni di emergenza il transito dei mezzi di soccorso.