Sgomberata la neve, riapre la strada provinciale 32 della Valle di Viù

Oggi alle 12 è prevista la riapertura estiva della Strada Provinciale 32 della Valle di Viù nel tratto compreso fra l'abitato di Margone e il l ago di Malciaussia . Tra il km 32+500 e il km 37+160 la strada viene chiusa al transito nel periodo invernale per l’impossibilità di attuare lo sgombero della neve.

La riapertura odierna è stata decisa a seguito di un sopralluogo tecnico e delle ultime operazioni di pulizia e sistemazione della strada per la messa in sicurezza, eseguite dal personale del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino.

Come avviene da alcuni anni, è prevista nei mesi estivi una regolamentazione del transito nel tratto a più alta quota della SP 32, programmata per contribuire all’organizzazione di iniziative di valorizzazione del territorio, ma anche per favorire la fruizione di un bene di alto pregio culturale e naturalistico e la conservazione della memoria storica di cui l’infrastruttura stradale è testimonianza.

N elle giornate del 29 e 30 giugno, 6 e 7 luglio, dal 13 luglio al 31 agosto e ancora nelle giornate del 1 °, 7 e 8 settembre è prevista una limitazione al transito in salita verso il lago di Malciaussia tra le 8,30 e le 18 . Potranno salire non più di 130 auto veicoli e 50 motociclette , in funzione dei posti disponibili nei parcheggi dedicati nei pressi del lago di Malciaussia. Per favorire la fruizione della strada in bicicletta , nelle giornate di giovedì 4, 11, 18 e 25 luglio è inoltre istituito il divieto di transito per tutti i veicoli a motore tra le 10 e le 11,45 , ad eccezione degli utenti autorizzati.

Durante la riapertura estiva del tratto Margone-Malciaussia sono sempre in vigore il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e di lunghezza superiore a 5 metri, il divieto di transito agli autobus, il limite di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso, di sosta e di fermata. Sono esclusi dai divieti e dalle limitazioni al transito i veicoli dei proprietari di abitazioni nell’area circostante il lago di Malciaussia e lungo la strada che conduce al lago, i mezzi destinati alle attività agro-silvo pastorali, alle opere idraulico-forestali, alle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, i mezzi utilizzati per il servizio pubblico e quelli di servizio utilizzati per la manutenzione stradale, i veicoli a motore del personale dipendente delle attività a Malciaussia, i veicoli muniti di apposito contrassegno “invalidi”. Al Comune di Usseglio spettano il presidio e la vigilanza sul rispetto delle limitazioni al traffico e la gestione e regolamentazione dei parcheggi in località Malciaussia.

La promozione di una maggiore sostenibilità territoriale dello sviluppo, se da un lato richiede nuove forme di fruizione turistica, dall’altro implica una riduzione degli impatti dei flussi turistici tradizionali, in modo da costruire un sistema sufficientemente integrato e compatibile con l’ambiente. Per questo l’Unione Montana Alpi Graie, in accordo con il Comune di Usseglio, si è fatta promotrice di un progetto finalizzato alla creazione e promozione durante il periodo estivo di una rete di percorsi stradali da destinare all’utilizzo esclusivo con le biciclette, in determinati orari e giorni della settimana. Sin da 2018 è stata sperimentata la chiusura al traffico motorizzato nei giovedì dei mesi estivi da Margone al lago di Malciaussia.

Come detto, nell’estate 2024 la chiusura avverrà tra le 10 e le 11,45 dei giovedì 4, 11, 18 e 25 luglio. Inoltre dal 2021 un protocollo d’intesa tra la Città metropolitana e il Comune di Usseglio prevede per il tratto Margone-Malciaussia della Provinciale 32 un limite di 180 accessi giornalieri di veicoli motorizzati, in funzione del numero dei posti auto e moto individuati e gestiti dal Comune di Usseglio nei pressi del lago di Malciaussia nei giorni festivi di luglio e durante tutto il mese di agosto.