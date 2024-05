Appuntamento in Giardino: l'evento che apre parchi e giardini torna in Piemonte

Torna “Appuntamento in Giardino”, l’iniziativa promossa da APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il sostegno di Ales Spa e con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI Associazione nazionale dei Comuni italiani, in programma l’1 e 2 giugno 2024 in parchi e giardini di tutta Italia.

Giunta alla settima edizione, l’iniziativa costituisce un’occasione significativa per riscoprire il nostro ‘patrimonio culturale vivo’ attraverso aperture ed attività straordinarie in oltre 200 parchi e giardini del nostro Paese.

Il progetto vede la partecipazione anche del Piemonte con una visita guidata al Giardino Lorella e al Giardino dei Profumi, un concerto al Castello di Agliè e molto altro.

Nata in accordo con Rendez-vous aux jardins, l’iniziativa si svolge in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Ogni anno viene suggerito un tema differente: un invito a rivolgere al giardino uno sguardo sempre nuovo. Al centro dell’edizione 2024 il tema “I cinque sensi in giardino”.

Con i suoi oltre 300 eventi, “Appuntamento in Giardino” è oggi un’iniziativa consolidata in termini di apprezzamento e di partecipazione da parte del pubblico, anche grazie alla sempre più acquisita consapevolezza che i giardini rappresentano autentici ‘musei a cielo aperto’ in virtù del loro inestimabile valore storico, artistico, botanico e paesaggistico.

Come nelle scorse edizioni, il programma vede il coinvolgimento di numerosi attori: giardinieri, botanici, paesaggisti, proprietari privati e gestori pubblici, importanti fondazioni e realtà associative con l’obiettivo di raccontare l’universo del giardino, mettendone in luce la fragilità, la rilevanza culturale e ambientale, nonché l’ importanza per il benessere dei singoli e della comunità.

Per info e programma completo: https://www.apgi.it/<wbr></wbr>appuntamento-in-giardino/