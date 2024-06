Moncalieri, il vice comandante della stazione dei carabinieri diventa Cavaliere della Repubblica

Un riconoscimento arrivato in occasione della Festa della Repubblica, che non è stato solo un premio per l'Arma dei carabinieri di Moncalieri, ma per tutta la città. Il Luogotenente Antonio Sciarretta è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Punto di riferimento per la comunità

Da tempo punto di riferimento per comunità, vice comandante della stazione cittadina dei carabinieri (guidata da nove mesi da Mario Amengoni), si è fatto apprezzare sempre per la sua disponibilità e cortesia.

Lo ha voluto celebrare anche il sindaco Paolo Montagna: "Il mio 2 giugno speciale, con il Luogotenente Sciarretta. Congratulazioni e auguri Antonio, esempio e ispirazione dei valori della nostra Costituzione", ha detto il primo cittadino di Moncalieri.