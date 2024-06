Nichelino lancia il primo Campus della Protezione Civile gratuito per i giovanissimi

Nichelino lancia una iniziativa assolutamente innovativa: il primo Campus della Protezione Civile completamente gratuito per i giovani e le giovani della Città.

Appuntamento dall'1 al 6 luglio

"Si tratta di un'occasione unica per conoscere il mondo del volontariato e per utilizzare le nostre attrezzature usate ogni giorno per tutelare il territorio", ha spiegato l'assessore Fiodor Verzola. Il Campus è in programma dall'1 al 6 luglio ed è aperto a tutti i ragazzi tra i 10 e i 16 anni.

Le iscrizioni si sono aperte e dureranno fino a sabato 15 giugno. Per poterlo fare bisogna scrivere una mail all'indirizzo protcivile@comune.nichelino.to.it oppure telefonare al numero 011 6819678.

Al via il progetto Sonic Youth

Ma non è tutto. Si avvicina anche l'appuntamento estivo con Stupinigi Sonic Park e la grande musica dal vivo. i giovani tra i 18 anni e 30 anni che hanno scritto per far parte del progetto Sonic Youth potranno partecipare alle selezioni in programma domani, martedì 11 giugno, e giovedì 13 giugno presso l’Informagiovani in Via Galimberti 3.

I selezionati potranno occuparsi, retribuiti, della logistica e dell’organizzazione degli eventi musicali che si terranno a Nichelino nei prossimi mesi: il SonicPark e lo Youth Pride.