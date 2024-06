A Pessinetto una galleria paramassi sulla provinciale 1: presto circolazione a doppio senso

A Pessinetto sulla Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo 1 dal km 36+450 al km 36+650 in località Cà di Spagna entro questa settimana - meteo permettendo - la Città metropolitana di Torino procederà all’asfaltatura del tratto, che consentirà di riaprire la circolazione a doppio senso di marcia, così come concordato con le amministrazioni dei Comuni della Val d’Ala e della Val Grande. L'arrivo della stagione estiva infatti, con il maggior afflusso di turisti nelle Valli di Lanzo, richiede che si rimuovano per quanto possibile le strozzature alla circolazione stradale.

In quel punto della SP 1 a Pessinetto la Città metropolitana di Torino sta realizzando un importante lavoro di messa in sicurezza dopo gli eventi alluvionali, per risolvere la problematica della forte instabilità del versante della montagna, caratterizzato dalla potenziale caduta di massi, che mettono a rischio la circolazione stradale: si tratta di una attesa galleria paramassi che comporta un investimento di 3 milioni e mezzo di euro. Si prevede la conclusione del cantiere per la fine del 2024. Dopo la pausa estiva saranno necessarie sospensioni notturne della circolazione, per consentire il varo delle travi di copertura della galleria, di cui verrà tempestivamente data notizia all’utenza.