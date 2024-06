Tour de France, in attesa dell'arrivo della tappa torinese oltre 7 mila persone hanno ammirato il trofeo

Si è conclusa l’esposizione al Grattacielo Piemonte del trofeo della “Grand Depart” del Tour de France che farà tappa in Piemonte l’1 e il 2 luglio.

Durante i 12 giorni in mostra nell’atrio del Grattacielo il trofeo è stato visto da oltre 7.000 persone che hanno raggiunto la sede delle Regione per ammirare da vicino il prestigioso premio creato nel 2013 in occasione dei 100 anni del Tour de France. Ai moltissimi che hanno immortalato il momento unico con foto e selfie sono stati consegnati in omaggio gadget come braccialetti e bandane personalizzati con i loghi del Tour e della Regione.

La comunità ospitante del Grand Depart 2024 (Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Firenze, Regione Piemonte e Città di Torino) ha ritirato il trofeo lo scorso luglio, a Parigi, sugli Champs Elysées, al termine dell'ultima tappa del Tour de France n 110, dalle mani dei rappresentanti dei Paesi Baschi. Firenze lo ha conservato e amministrato fino allo scorso 21 marzo per consegnarlo ufficialmente il giorno successivo alla Regione Emilia-Romagna.

Il premio ha raggiunto il Piemonte il 10 giugno ed è stato esposto al Grattacielo della Regione il 14 giugno e dal 17 al 27 giugno per poi passare nelle mani della Città di Torino che lo mostrerà a Palazzo Madama dal 28 al 30 giugno. Il 21 luglio arriverà infine a Nizza, in occasione della conclusione del Tour de France numero 111, lasciando così definitivamente l'Italia in vista del Grand Depart 2025.