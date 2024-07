Olga Cafiero vince il Garesio Wine Prize for Documentary Photography"

Olga Cafiero è la vincitrice del Garesio Wine Prize for Documentary Photography, promosso da EXPOSED Torino Foto Festival. La fotografa svizzera-italiana è stata scelta per il suo progetto Flora Neocomensis, che esplora il rapporto tra paesaggio e innovazione tramite un inventario fotografico della flora del cantone di Neuchâtel, in Svizzera. Cafiero riceverà un premio in denaro e una residenza presso l'azienda vinicola Garesio per realizzare un progetto fotografico che sarà presentato durante l'edizione 2025 di EXPOSED.

La premiazione si terrà il 9 luglio presso CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, e sarà seguita da un aperitivo con prodotti dell'Azienda Vinicola Garesio. Olga Cafiero è una fotografa con una solida formazione accademica e un curriculum ricco di riconoscimenti internazionali.

Garesio è un'azienda vinicola emergente situata a Serralunga d'Alba, con una forte attenzione per il mercato internazionale e il sostegno alla fotografia contemporanea. Produce vini di alta qualità, come il Barolo, il Barbera Nizza e l’Alta Langa che esporta in tutto il mondo.