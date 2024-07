L'Alimonda Summer Festival torna con nuove date e si apre a nuovi giardini di Aurora e Barriera

Un'occasione per incontrarsi, vivere lo spazio pubblico durante l’estate, mettere in comune esperienze e competenze per affrontare le sfide che i nostri quartieri stanno vivendo.



Il programma comprende sei appuntamenti tra giugno e luglio che si svolgeranno tutti i martedì dalle ore 21 con attività di musica, dibattiti e teatro. Il festival non ha nessun finanziamento, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.



I quartieri Aurora e Barriera soffrono di vari problemi: povertà, carenza abitativa, povertà educativa, diffusione delle tossicodipendenze, deterioramento della sicurezza, scarsa cura degli spazi pubblici. Ma sono quartieri che hanno una grande potenziale di resilienza grazie ad un fitto tessuto di associazioni, organizzazioni e gruppi formali e informali attivi sul territorio sia sul piano culturale che su quello della solidarietà sociale.

Il programma dell'Alimonda Summer Festival prevede:



9 luglio ai Giardini Bottesini: Droghe e insicurezza: i tabù nel quartiere

16 luglio ai Giardini Alimonda: Azioni contro la povertà educativa in Aurora

23 luglio ai Giardini Montanaro: Vivere l’estate in Barriera: cosa c’è cosa manca?



L’iniziativa è promossa dalla rete ABC, Cantiere Barriera-Aurora è un gruppo di cittadin* ed enti attivi nelle circoscrizioni 6 e 7 nato dalla volontà di fare rete e mettere in comune esperienze e competenze per affrontare le sfide che i nostri quartieri stanno vivendo.



ABC nasce per riflettere ed agire insieme per cercare soluzioni a breve, medio e lungo

termine attraverso il dialogo inclusivo, l'azione e la collaborazione tra società civile e

pubblica amministrazione.



Modulo di iscrizione alla mailing list di partecipazione e aggiornamento per le attività di"Cantiere Barriera- Aurora": https://forms.gle/6DX93tQmXWBLCQUt7