Torna il venerdì di Sanremo al Bay Club con l’inaugurazione di 'Jet Lag'

Il Bay Club di Sanremo è pronto a scaldare la movida della riviera con “JET LAG”, il venerdì notte più elettrizzante dell’estate. Questo nuovo appuntamento prenderà il via il 12 luglio e proseguirà ogni settimana per tutta la stagione estiva.

In collaborazione con Playa Paloma e La Province, il Bay Club presenta un format innovativo e dal respiro internazionale. Ogni settimana, gli ospiti potranno vivere serate all’insegna del divertimento, viaggiando verso otto mete diverse e incontrando ospiti d’eccezione, con la prima destinazione che sarà Ibiza.

L’atmosfera sarà resa ancora più magica dal sound commerciale del momento, per una festa che si preannuncia travolgente.

Il primo appuntamento, venerdì 12 luglio, vedrà come special guest Luca Testa, giovane e talentuoso DJ e produttore di musica progressive house, noto per il supporto di icone internazionali come Chuckie, Nervo, Daddy's Groove e molti altri.

La serata promette emozioni mozzafiato grazie a scenografie spettacolari, ballerine e performance live. Il Bay Club ha deciso di offrire per l’evento una promozione speciale: ingresso omaggio per tutti i partecipanti entro le ore 01:00.

Gli ospiti avranno la possibilità di prenotare un tavolo per un’esperienza VIP, ordinare bottiglie, champagne e superalcolici, oltre a usufruire del servizio Shisha sotto un cielo stellato, per godersi la serata in compagnia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Bay Club | Corso Trento-Trieste 12 | 18038 Sanremo (IM)

+39 348 3984066

reservations@bayclubsanremo.it