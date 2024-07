Lavori di asfaltatura sulla diramazione 3 della strada provinciale 198 a Villar Dora

Nell’ambito dei lavori per la messa in sicurezza dell’intersezione tra le Strade Provinciali 24 e 198-diramazione 3 a Villar Dora , è prevista la bitumatura finale, con la parziale chiusura al traffico della diramazione 3 della SP 198 dal km 0+780 al km 0+950 per le giornate di lunedì 15 e martedì 16 luglio dalle 8,30 alle 18,30 . La circolazione sarà deviata sulla vicina Strada Provinciale 198

Per consentire la realizzazione di un nuovo ponticello sulla Strada Provinciale 198, è prevista la chiusura al traffico da lunedì 15 luglio e fino a fine lavori (presumibilmente a fine settembre) della diramazione 2 della SP 198 nel Comune di Almese dal km 0+780 (confine col territorio di Avigliana) al km 0+950 (rotatoria davanti alla ditta F inder ) . Dal divieto di transito sono esclusi i residenti in zona e gli aventi diritto al passaggio. La circolazione stradale sarà deviata su strade vicine, segnalate sul posto con cartellonistica di cantiere.