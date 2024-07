L'Anpi di Grugliasco organizza la Pastasciutta Antifascista

Venerdì 19 luglio, dalle ore 20, l'Anpi Grugliasco ha organizzato una festa popolare con cibo, buona compagnia, musica dal vivo, per ricordare la Resistenza. Grande opportunità di tesseramento Anpi per tutte le persone non ancora iscritte. Sarà un grande raduno partigiano, di sana e robusta Costituzione.

Anche quest’anno l’Anpi di Grugliasco vuole ricordare la caduta del fascismo del 25 luglio del ’43, 81 anni fa, dopo oltre 20 anni di violenze, razzismo, antisemitismo, deportazioni, guerra d’aggressione a fianco la Germania nazista. La caduta di quel regime fu un evento festeggiato in tutta Italia e in particolare nel comune di Gattatico, nella provincia di Reggio Emilia, per iniziativa della famiglia Cervi, che in tale occasione offri una simbolica pastasciutta antifascista a tutto il paese. Una famiglia contadina che sacrificò sette fratelli durante la Resistenza contro l'invasione germanica e il fascismo.