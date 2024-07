Club Silencio ai Giardini Reali per la Notte di San Lorenzo

Sabato 10 agosto torna Una notte al Museo, il format ideato e realizzato dall’associazione Club Silencio con l’intento di valorizzare e promuovere il patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici storici d’Italia. L’appuntamento è ai Musei Reali di Torino, uno dei complessi più conosciuti ed evocativi, per una serata dedicata al più famoso cielo d’estate, quello di San Lorenzo. Si tratta di un momento speciale che porta il pubblico alla scoperta del museo in una maniera insolita e originale, coniugando cultura, arte, musica, performance, food & drink, giochi interattivi e visite agli spazi dei Musei Reali di Torino.

A partire dalle 19, le opere del collettivo artistico Guerrilla Spam accoglieranno i visitatori lungo il percorso museale della Galleria Archeologica del Museo di Antichità, coinvolgendoli in un’attività ideata appositamente per l’evento e per celebrare i 300 anni dell’inaugurazione della Galleria.

Nella notte più magica dell’estate, quella di San Lorenzo, protagoniste sono le stelle e così, attraverso un’esclusiva VR Experience sarà possibile viaggiare attraverso lo spazio, interagendo con pianeti e stelle per creare nuove sonorità: un’esplorazione visiva e musicale che attraverso il progetto ChronoSynth realizzato da Club Silencio e Alessio Alonne (Buildenberg) trasporterà l’utente al centro del Sistema Solare.

Dalle 20, invece, Lettura dei tarocchi, con Raffaella Siracusa. Spazio alla creatività con il workshop Crea la tua carta dei tarocchi a cura di Alice Arduino e meditazione con la performance immersiva guidata da Carlotta Scotti e Michele Poli. Arricchiscono la serata le sculture di Pietro Campagnoli e un’installazione dedicata ai desideri proposta da LUNAR (Mattia Varsalona): una grande stella circondata da tante stelle cadenti alle quali gli ospiti potranno affidare il proprio desiderio.

Non mancherà l’intrattenimento musicale curato da Outcast (Paul Lution), mentre nella cornice del Teatro Romano risuoneranno le più famose colonne sonore in un suggestivo Candle concert di archi de Gli Archimisti.

Sarà, inoltre, possibile degustare proposte food gourmet e rinfrescarsi in uno dei cocktail & wine bar di Club Silencio.