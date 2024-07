MITO SettembreMusica ricorda il grande compositore Wolfgang Rihm

MITO SettembreMusica e il suo direttore artistico Giorgio Battistelli si uniscono al cordoglio per la scomparsa del compositore Wolfgang Rihm, una delle voci più significative della musica del nostro tempo. La presenza di Wolfgang Rhim è stata costante nei programmi di Settembre Musica e quindi di MITO già a partire dal 1983 con O Notte per baritono e dieci strumenti eseguito dall’Ensemble Garbarino. Nel 1988 alla Caserma Cernaia di Torino è stata presentata l’opera da camera Jakob Lenz, una dei suoi lavori di maggior successo, con la compagnia di canto e l’orchestra del Laboratorio Lirico di Alessandria diretti da Will Humburg. All’edizione 2010, particolarmente ricca di musiche del compositore tedesco, risale la prima italiana di Über die Linie II presentata con IN-SCHRIFT dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Matthias Hermann e il clarinettista Jörg Widmann. Nella stessa edizione sono state presentate anche la prima italiana di Et lux con l’Hilliard Ensemble e il Quartetto Arditti, e la prima italiana di Verwandlung eseguita con Bildlos-Weglos dall’Orquesta de la Comunidad de Madrid diretta da José Ramón Encinar. Al 2018 risale invece l’esecuzione dei suoi Mehrere kurze Walzer presentati con i Liebesliederwalzer di Johannes Brahms, testimonianza del legame quasi spirituale di Rihm con il mondo musicale del grande Maestro amburghese.

Questo il ricordo di Giorgio Battistelli: “A Wolfgang Rihm mi legava una conoscenza trasformatasi in amicizia sincera da molti anni. Ci siamo spesso confrontati sull’idea di scrittura e sulla musica di oggi. Rihm è stato sicuramente il compositore più importante dopo la generazione di compositori del secondo dopoguerra. Ebbe un grande coraggio nel tentare nuove strade a partire dalla Neue Einfachheit fino ad approdare a uno stile personale senza inseguire le mode dell’avanguardia di una ricerca maniacale e riconquistando un’espressività spesso negata nelle composizioni della generazione precedente. È una grave perdita per la nuova musica internazionale. Sono molto felice che inaugureremo la nuova edizione di MITO SettembreMusica con una sua composizione.” La prossima edizione del festival MITO SettembreMusica (6-22 settembre) si aprirà per la parte milanese l’8 settembre con il concerto al Teatro alla Scala dell’Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly, nel corso del quale verrà eseguito Dis-Kontur per grande orchestra, composto da Wolfgang Rihm nel 1974.