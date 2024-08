Crypto All-Stars supera 500 mila dollari in prevendita

Crypto All-Stars (STARS), è una nuova meme coin che punta a rivoluzionare lo spazio DeFi. Le potenzialità sono molto alte e ciò si riflette anche nell’andamento della prevendita che, in pochissimo tempo, ha già superato 500.000 dollari in finanziamenti. Ma cosa aggiunge di così interessante alle già consolidate funzioni delle meme coin? Innanzitutto è importante dire che non si tratta di un token dal puro aspetto speculativo, ma offre delle soluzioni di utilità da non sottovalutare.

Il concetto principale non ha precedenti e punta a colmare la distanza tra meme coin e DeFi, con elevata flessibilità e potenziale di crescita. In sostanza, è un solido investimento che molti analisti stanno già valutando attentamente e non è escluso che possa rientrare tra le gemme 100x del prossimo futuro.

Ma per capire meglio di cosa si tratti, è bene dare uno sguardo da vicino al whitepaper per capire cosa è in grado di offrire.

L’ecosistema MemeVault: la casa delle meme coin

La presentazione grafica del progetto è già un chiaro indicatore di cosa Crypto All-Stars offra. Vediamo infatti tanti personaggi che rappresentano diverse meme coin, vivere sotto lo stesso tetto. Tra questi sono riconoscibili Doge, Turbo, Pepe, Floki, Brett, Bonk e molti altri.

Sostanzialmente, Crypto All-Stars punta alla creazione del primo MemeVault in assoluto. Si tratta di un protocollo di staking che consente di bloccare meme coin popolari per ottenere così token STARS, la valuta principale del progetto.

I volti già citati rappresentano quindi le rispettive meme coin che possono essere depositate in questo protocollo di staking, per un totale di 11 tra le più famose: DOGE, SHIB, PEPE, BRETT, FLOKI, BONK, MILADY, TOSHI, MOG, COQ e TURBO. A queste, disponibili al lancio dell’ecosistema, se ne aggiungeranno anche altre, per rendere il MemeVault sempre più grande.

Stando alle parole del team di sviluppo, il progetto è più che una semplice piattaforma di staking. Si tratta di una soluzione che punta a unire e rendere più sicura tutta la community delle meme coin. Tramite questo approccio innovativo e desiderio di migliorare lo spazio delle criptovalute, il MemeVault vuole ridefinire completamente il concetto di trading delle meme coin.

Staking di token STARS

Al momento il progetto non è ancora stato lanciato sul mercato, quindi il MemeVault non è operativo. Tuttavia, i trader che vogliono partecipare alla fase iniziale possono farlo acquistando il token STARS a un prezzo favorevole. Il costo di è 0,0013911$ e possono essere acquistati tramite ETH, BNB, USDT o carta di credito. Entrare a far parte del progetto in questa fase iniziale ha due vantaggi. Il primo è naturalmente nel prezzo più basso del token, che date le prospettive future del progetto potrebbe aumentare esponenzialmente al listing, aumentando di fatto i guadagni degli investitori.

Il secondo, egualmente non trascurabile, è l’accesso al protocollo di staking. Chi acquista i token STARS può decidere subito di bloccarli, ottenendo così ricompense annuali per ritorni passivi. L’APY, ovvero i ritorni percentuali annuali, sono stimati al momento al 2897%, un guadagno passivo notevole che però diminuirà man mano che il pool di staking aumenta. Con oltre 250 milioni di token già posizionati in staking, è facile aspettarsi una ritenzione del prezzo di quotazione, altro dettaglio che gli investitori più esperti valutano attentamente.

Crypto All-Stars si configura quindi un progetto che ha delle ottime potenzialità sia per guadagni a breve termine, con un apprezzamento alla quotazione, sia sul lungo termine, grazie allo staking e alle soluzioni di utilizzo promesse dal MemeVault.

Un investimento da non lasciarsi sfuggire?

Crypto All-Stars è nelle sue battute iniziali e, nonostante ciò, ha già conquistato un nutrito gruppo di seguaci. Sulla pagina social X ha oltre 4.800 follower, mentre sono più di un migliaio quelli che si sono uniti al canale Telegram. Numeri che parlano chiaro e che fanno prevedere un crescente interesse per il MemeVault.

Con il suo sistema unico di staking multi-chain, la verifica di sicurezza eseguita da SolidProof, l’eventuale aggiunta e supporto di ulteriori meme coin, nonché lo staking poc’anzi accennato, Crypto All-Stars è definitivamente una prevendita da non lasciarsi sfuggire. Le premesse sono infatti entusiasmanti e potrebbe davvero conquistare un posto di rilievo nel segmento.

