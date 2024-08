A Grugliasco al via i lavori del teleriscaldamento: possibili disagi al traffico

Il cantiere in corso Torino

A causa del cantiere per il teleriscaldamento, in corso Torino, nel tratto tra strada della Pronda e la nuova città universitaria delle scienze, potranno verificarsi rallentamenti ai transiti veicolari. I lavori saranno eseguiti in tre fasi consecutive, avranno inizio il 26 agosto e, salvo imprevisti, saranno ultimati entro il 31 ottobre prossimo.