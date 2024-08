Limone Piemonte - Libri da Gustare: edizione record per la rassegna dedicata all'enogastronomia

La rassegna “Libri da Gustare” organizzata con grande passione dall’associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza”e diretta dal giornalista Claudio Porchia ha chiuso la stagione 2024 confermandosi come un punto di riferimento culturale di grande rilevanza nel calendario estivo del comune di Limone Piemonte.

La manifestazione sostenuta dal Grand Hotel Principe e dal Limone Palace con il patrocinio del comune di Limone, si è confermata come un appuntamento imperdibile per residenti e turisti. Una settimana ricca di cultura, arte e gastronomia per un totale di 9 incontri, che si sono svolti presso il suggestivo Teatro “Alla Confraternita” e il prestigioso Limone Palace.



Appuntamenti sempre di grande qualità e rivolti agli amanti della letteratura e del buon cibo: si è partiti con una conferenza sull'alimentazione e la salute con il professore Marco Missaglia, cui è stata consegnata la targa di Libro da Gustare 2024 per il suo libro "Gusto e Salute", accopagnato da una degustazione di fiori eduli dell'azienda Tastee.it di Albenga, che ha suscitato grande interesse. A seguire gli incontri dedicati al legame tra musica e vino, con i libri di Maria Luisa Alberico ed Ennio Cominetti, che ha anche tenuto uno straordinario concerto spirituale nella chiesa di San Pietro. Apprezzatissima la degustazione di vini offerta dalla Cantina di Alice Bel Colle, ed interessanti le due conferenze di Barbara Ronchi della Rocca sulla tavola ai tempi dei Savoia, seguite da gustosi e originali aperitivi ispirati alle ricette reali. Due momenti musicali con il talentuoso cantante Chirstian Gullone hanno chiuso la rassegna. Il primo dedicato al Festival della canzone italiana con la presentazione del libro "Sanremo Story" ed il secondo alla figura di Fabrizio De André con la presentazione dell'ultimo libro di Valter Pistarini.

"E' stata un'occasione unica per scoprire nuovi sapori, approfondire temi culturali e godere di momenti di svago e intrattenimento"

"Sono estremamente soddisfatto del grande successo della rassegna "Libri da Gustare" - commenta Claudio Porchia - che si è confermata come un autentico fiore all’occhiello del calendario estivo del Comune di Limone Piemonte. Quest’anno abbiamo avuto l’onore di ospitare una straordinaria selezione di autori di fama, che hanno animato i nostri incontri con spunti di riflessione e dibatti interessanti, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e stimolante per il nostro pubblico. Inoltre, la combinazione di musica di qualità e proposte culturali ha reso ogni serata un’esperienza da ricordare. Le degustazioni di hanno conquistato i visitatori, riscuotendo un notevole apprezzamento e trasformando ogni appuntamento in un viaggio sensoriale tra letteratura e tradizioni gastronomiche. È davvero gratificante vedere un pubblico sempre più numeroso e appassionato partecipare ai notri incontri, dimostrando quanto la cultura e la convivialità possano stare bene insieme. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione: gli autori, gli artisti, il Comune di Limone, l'ufficio turistico, il personale del Teatro per il loro supporto e impegno. Un rigraziamento speciale all'avvocato Costantino Catto ed al personale del Grand Hotel Principe e del Limone Palace per l'apporto determinate per la realizzazione di questa manifestazione. Gli applausi e gli incoraggiamnenti del pubblico ci danno la giusta carica e l'entusiamo per cominciare a pensare alla prossima edizione. La cultura è un ingrediente fondamentale per far crescere comunità vive e dinamiche, e "Libri da Gustare" ha saputo, ancora una volta, cogliere questa essenza. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima edizione".