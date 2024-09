Da ottobre a dicembre a Miradolo 5 conversazioni intorno alla mostra di Giorgio Griffa

Paolo Pejrone, Antonio Rava, Massimo Raffa, Giulio Caresio, Antonio Grulli sono i protagonisti degli appuntamenti di approfondimento sulle tematiche e sulle opere esposte nella mostra “Giorgio Griffa. Una linea, Montale e qualcos’altro” al Castello di Miradolo (TO), in programma fino al 25 dicembre 2024. Una mostra che si articola in diverse tappe espositive che attraversano le quattro stagioni e abbracciano più di cinquant’anni di pittura dell’artista coinvolgendo tutti gli spazi del Castello, alcuni per la prima volta, e del suo parco. Prodotta dalla Fondazione Cosso e dalla Fondazione Giorgio Griffa, la mostra, curata da Giulio Caresio e Roberto Galimberti, è stata ideata e progettata con Giorgio Griffa, che ha anche realizzato alcune opere site specific appositamente per l’occasione.

Le 5 conversazioni sono in programma dal 5 ottobre al 14 dicembre, il sabato pomeriggio alle ore 15. Sono gratuite, comprese nel biglietto di ingresso alla mostra, ed aperte a visitatori, appassionati d’arte ed insegnanti (gli incontri sono infatti inseriti nel calendario del corso docenti del Progetto Ulisse, accreditato dal MIUR a livello regionale). Per rendere il più possibile i contenuti accessibili al pubblico è prevista la registrazione audio degli incontri e la successiva pubblicazione sul canale Spotify del Castello di Miradolo.