Bambino scappa in monopattino dalla vista della mamma e si perde: la polizia lo ritrova in stato di shock

Si era smarrito in strada, perdendo di vista la mamma con cui era uscito per delle commissioni: il bambino di 11 anni è stato fermato e soccorso da una donna, che lo ha trovato in lacrime e ha immediatamente avvertito la polizia.

Gli agenti sono arrivati in via Martini Mauri, dove hanno trovato il bambino scosso e impaurito: con non poche difficoltà, hanno provato a dialogare con lui e hanno appreso che era uscito con la mamma per fare delle compere ma, trovandosi a bordo di un monopattino elettrico, aveva accelerato per un lungo tratto e così facendo aveva perso di vista la mamma. Nel tentativo di ritrovarla, aveva iniziato a girare fino ad arrivare in via Martini Mauri.

Il piccolo non ha saputo indicare la residenza e non era in grado di fornire i dati della mamma ma aveva con sé alcuni appunti scolastici. Gli agenti sono così riusciti a risalire alla sua identità e, successivamente, a quella della madre che hanno contattato trovandola sotto choc mentre era alla ricerca del figlio.

La mamma ha così potuto riabbracciare il bambino presso la sua abitazione.