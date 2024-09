Per il suo compleanno la Pro loco di Bricherasio vuole pranzare con tutti

È un anniversario così importante che ha deciso di festeggiarlo con tutti i bricherasiesi, non solo con i soci. Domenica 15 settembre la Pro loco di Bricherasio compie 50 anni e invita la popolazione all'aperitivo che si svolgerà in piazza Santa Maria alle 11,30, dopo la messa, e al pranzo nella sede di piazza don Morero.

In menù: battuta di carne cruda con Castelmagno, insalata di faraona, salmone al pepe rosa, risotto capesante, menta e zafferano, plin al sugo d'arrosto, guancia di vitello cotto a bassa temperatura con millefoglie di patate, torta del 50° anniversario, caffè e digestivi.

Il costo del pranzo (acqua e vino inclusi) è di 40 euro per gli adulti, 25 euro per i bambini dai cinque ai 10 anni anni e gratis per quelli più piccoli.

La prenotazione è obbligatoria al numero: 340 5841326