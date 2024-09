La rievocazione storica di Poggio Oddone festeggia con 25 candeline

Tra degustazioni, musica e cortei storici, Perosa Argentina si prepara a celebrare la sua storia e le sue tradizioni con la venticinquesima edizione della ‘Rievocazione Storica Poggio Oddone –Terra di Confine’ e la Fiera del Plaisentif, che si terranno da venerdì 13 a domenica 15 settembre.

“Per celebrare il venticinquesimo anniversario, abbiamo introdotto alcune novità interessanti che speriamo possano arricchire l'esperienza di tutti i partecipanti – racconta Fabrizio Bertalotto, assessore comunale e presidente dell’associazione culturale ‘Poggio Oddone’, che organizza l’evento –, abbiamo arricchito la manifestazione con mostre, spettacoli di fuoco, laboratori di formaggio e nuovi intrattenimenti per i bambini, rendendo questa edizione davvero speciale e unica nel suo genere”.

Venerdì 13 settembre, alle 21, nella palestra della scuola primaria in viale Duca d’Aosta, si darà il via all'evento con la prima edizione di ‘Ricordando la Compagnia Teatral Piemonteisa di Perosa Argentina’, una commedia teatrale diretta da Alessandra Galliano che, come racconta Bertalotto, “rende omaggio agli interpreti storici della compagnia”

Sabato 14, a partire dalle 15, Villa Willy ospiterà l'inaugurazione delle mostre. Un viaggio tra quadri, fotografie, reperti storici militari e quotidiani. Tra le esposizioni principali, ‘I luoghi dell’anima. Puglia e Piemonte’ dell’artista Michele de Filippo. Alle 16, nella palestra della scuola primaria, si terrà il convegno storico ‘Frammenti di storia’, quattro interventi dedicati alla storia di Perosa Argentina e Poggio Oddone, seguito da un buffet di ringraziamento. A seguire, ‘Perosa in Musica’ dalle 19, con aperitivi, cene, dj set, e alle 20,30 le ‘Passeggiate di Melina’ alla scoperta dei personaggi storici della città attraverso scenette rievocative. Per concludere la serata, ci sarà una novità in zona Villa Willy: lo spettacolo di fuoco.

Domenica 15 settembre, la manifestazione entrerà nel vivo con la Rievocazione Storica e la Fiera del Plaisentif, noto anche come ‘Formaggio delle Viole’. Dalle 8 alle 13, avrà luogo il mercato domenicale in piazza III Alpini, mentre alle 10 si terrà la messa con la partecipazione di gruppi storici e la vera novità di quest’anno: il corteo storico. “Per la prima volta si terrà in mattinata, con gruppi provenienti da diverse regioni, offrendo un’esperienza ricca e variegata” anticipa Bertalotto. Il corteo avverrà dopo messa e condurrà i partecipanti per le vie del paese fino in zona fiera (parco Tron, via Re Umberto e Parco Gay) per la consegna del premio in ricordo di Ivano Challier, che ha rilanciato la tradizione del plaisentif.

La giornata di festa verrà arricchita da musica itinerante con il gruppo occitano ‘Viroundar’ e la voce di Martina Richard. Non mancheranno le rappresentazioni storiche, con il ‘Gruppo Storico Ordo Regius di Chianocco’, che riprodurranno momenti di vita e cucina medievale, oltre a giochi medievali e combattimenti con spade a cura del Gruppo Storico ‘Les Compagnons de la Branche d’Or di Cuneo’. Durante la giornata, i visitatori avranno anche l'opportunità di partecipare a un laboratorio di produzione del formaggio. Nel pomeriggio, non mancheranno spazi dedicati alla sicurezza con dimostrazioni pratiche della Squadra Aib e dimostrazioni di disostruzione pediatrica e simulazioni di interventi di soccorso a cura della Croce Verde perosina.

Anche quest’anno, i visitatori potranno votare il miglior formaggio Plaisentif nella competizione ‘Il più votato del reame’. Per i più piccoli, le strade saranno animate da magie e bolle di sapone grazie a Loris Gallo, e saranno organizzati laboratori didattici sugli animali della fattoria. La giornata si concluderà alle 18 con una torta per tutti, in onore della venticinquesima edizione dell’evento.

Per maggiori informazioni, dettagli e prenotazioni bisogna contattare l’e-mail poggio.oddone@libero.it oppure il numero 333 5222723