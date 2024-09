Settembre a Sabbioneta: un viaggio nel cuore del Rinascimento e dell’Arte Contemporanea con Georg Baselitz

Settembre è il mese perfetto per un viaggio che unisce la bellezza del Rinascimento italiano con l’emozione dell’arte contemporanea. Sabbioneta, una delle perle del mantovano e Patrimonio dell’Umanità UNESCO, vi invita a scoprire la straordinaria mostra di Georg Baselitz, che ha incantato i visitatori sin dalla sua apertura ad aprile. Questo settembre, non perdere l’occasione di vivere un’esperienza culturale unica, che potrai trovare fino al 24 novembre presso la Galleria degli Antichi di Palazzo Giardino a Sabbioneta.

Georg Baselitz, uno degli artisti più influenti del nostro tempo, ha portato a Sabbioneta una collezione di opere che rappresentano il meglio della sua carriera. Conosciuto per le sue figure capovolte e per la sua capacità di sfidare le convenzioni artistiche, Baselitz vi invita a vedere il mondo da una prospettiva completamente nuova. Le sue opere creano un contrasto affascinante tra il passato e il presente, rendendo la visita un'esperienza intensa e memorabile.

La presenza totemica di più di venti opere dell’autore nella celebre Galleria degli Antichi, voluta da Vespasiano Gonzaga per esporre la sua magnifica collezione di sculture, genera un concerto per assonanze e contrasti con lo splendido apparato decorativo del corridoio più lungo d’Italia, secondo solo agli Uffizi. Gli affreschi cinquecenteschi con quadrature prospettiche e allegorie delle Virtù, opera degli aretini Giovanni e Alessandro Alberti, accolgono in un muto sodalizio le iconiche opere dell’artista tedesco stimolando una riflessione sul medium della pittura e ancor più sul tema della figurazione

Oltre alla mostra, Settembre è il momento perfetto per esplorare Sabbioneta e i suoi dintorni. A pochi chilometri di distanza, Mantova ti accoglie con il suo straordinario patrimonio storico e artistico. Qui potrai visitare il Palazzo Ducale, ammirare la magnifica Piazza delle Erbe e passeggiare lungo le rive del Mincio. Un weekend che combina l’arte contemporanea di Baselitz con la storia e la cultura delle città del mantovano è un’occasione da non perdere.

Questo settembre, concediti una pausa dalla routine quotidiana e immergiti nella bellezza senza tempo di Sabbioneta e Mantova. La mostra di Georg Baselitz rappresenta una grande opportunità per vivere un’esperienza culturale di altissimo livello. Prenota il tuo viaggio e lasciati sorprendere da un connubio perfetto di arte, storia e bellezza. Sabbioneta ti aspetta per regalarti un settembre indimenticabile.

Per maggiori informazioni visita il sito: https://sabbionetaheritage.it/

Video da embeddare a fine articolo con titolino:

Le immagini della Mostra di Baselitz alla sua inaugurazione